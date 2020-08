Deze winter twee keer in de week vluchten vanaf Eelde naar Scandinavisch skigebied

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Tussen half december en half maart vertrekt er een nieuwe ‘gecharterde’ wekelijkse vlucht vanaf Groningen Airport Eelde. Twee keer in de week vertrekt er vliegtuig naar het Zweedse ‘Scandinavian Mountains Airport’ in Dalarna in Zweden, vlakbij de grens met Noorwegen.

‘’We zijn blij met de stap van BBI-Travel om deze prachtige winterbestemming toe te voegen aan het aanbod vanaf Groningen Airport Eelde”, vertelt Jonas van Dorp van Groningen Airport Eelde. “Dit is een waardevolle aanvulling op ons bestemmingenpallet, passend bij de vraag vanuit onze regio en ver daarbuiten. Vooral in de huidige periode.’’

De vluchten worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappij European Charter Jet in samenwerking met AirX.