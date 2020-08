Der Aa-kerk bovenaan nieuwe lijst met toporgels Volkskrant

nieuws

Foto: A.A.W.J. Rietman via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

‘Groningen flikt het weer.’ Het Schnitgerorgel van de Der Aa-kerk staat bovenaan in de Volkskrant Orgel Top-16 tot en met 30. De lijst is een aanvulling op de Orgel Top-15 die de krant vorig jaar publiceerde. Op deze lijst stond het orgel van de Martinikerk bovenaan.

“Loop je een organist tegen het lijf en weet je echt niet waar je het over moet hebben? Begin over de Der Aa-kerk in Groningen, en je bent zo een uur verder. Over geen orgel in Nederland zijn de meningen zo verdeeld”, zo schrijft Merlijn Kerkhof in zijn artikel in de Volkskrant. “Vooral de toevoegingen uit de 19de eeuw maken de tongen los over hoe het orgel gerestaureerd zou moeten worden. Er werd zelfs een rechtszaak gevoerd.”

Ook het Hinszorgel in de Petruskerk van Leens staat in de ‘Top-30’. Vorig jaar werden het Schnitgerorgel in de kerk van Noordbroek en het orgel in de Mariakerk van Krewerd al opgenomen in de Top-15.