Foto: Sebastiaan Scheffer

Maandagmiddag is er vertraging ontstaan in het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle. De oorzaak was, volgens de NS, een defecte trein tussen Zwolle en Meppel.

Door de defecte trein liep ook het treinverkeer tussen Zwolle en Leeuwarden vertraging op.

De stremming was rond 14.45 uur opgelost.