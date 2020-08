Deense Action-concurrent komt in oktober naar Groningen

nieuws

In oktober opent de Deense discountketen Normal een vestiging in Groningen. Na de opening van een filiaal in Amsterdam wordt Groningen de achtste Nederlandse plaats met een filiaal van de Action-concurrent, zo meldt Vastgoedmarkt.nl.

Sinds 2015 heeft Normal 235 winkels in Scandinavië, Frankrijk en Nederland, waar het sinds twee jaar actief is. Volgens Normal zijn de acht winkels slechts het begin, het bedrijf wil in de komende jaren nog eens tientallen vestigingen openen in Nederland.

Normal verkoopt voornamelijk producten voor persoonlijke en huishoudelijke verzorging van bekende merken voor lage prijzen.