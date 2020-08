nieuws

Foto Andor Heij. Deelscooters.

De deelscooters in Groningen winnen aan populariteit. Het mooie weer helpt hier zeker aan mee.

De scooters worden vaak gebruikt om naar een verkoelende plek te gaan zoals het Hoornse Meer of de Hoornse Plas. Door te gaan fietsen in dit tropische weer ga je alleen maar zweten en dan is een scooter een prima alternatief.

Dat leverde bij de Hoornse Plas een aardig rijtje geparkeerde scooters op (foto). Allemaal op het voetpad. Dat dan weer wel, maar iedereen kan er toch nog langs.