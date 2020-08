nieuws

Foto: Marcel Smit via Google Maps Streetview

Fotograaf Hobbe Hollands heeft de afgelopen maanden momenten vastgelegd, waarop de openbare ruimte in Groningen voor skaters was. Platform Gras toont een fraaie selectie.



Hobbe Hollands is zelf skater en fotografeert ook andere skaters. Groningen loopt qua skateparken achter op andere steden. In kwantiteit en kwaliteit, schrijft Platform Gras.

Maar, zegt Hobbe: ‘Eigenlijk vinden wij het veel toffer om in de openbare ruimte te skaten. De stad is voor ons wat natuurijs voor schaatsers is: leuker dan een ijsbaan.’

Bekijk de foto’s hier: https://platformgras.nl/magazine/ruimte