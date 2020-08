De scholen gaan weer open, en IKC Groenewei óók

nieuws

Foto Andor Heij. Meerstad

Op 17 augustus gaan de scholen in Noord-Nederland, en dus ook in Groningen, weer open. De wijk Meerstad kent een bijzondere opening, met het splinternieuwe IKC Groenewei.

Het Integraal Kindcentrum Groenewei, in een tijdelijke locatie aan de Swifter 25 in Meerstad, viert de opening op een bijzondere manier. Tussen 08.30 uur en 10.00 uur is er voor de kinderen, ouders en medewerkers een feestelijk samenzijn, om de school en elkaar beter te leren kennen.

IKC Groenewei biedt onderwijs en opvang onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderopvangorganisatie SKSG en Openbaar Onderwijs Groningen werken nauw samen, vanuit één visie. De benadering van onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan. De lesstof wordt in de praktijk gebracht via keuzeactiviteiten tijdens de middag-opvang en naschoolse opvang. Het permanente schoolgebouw van IKC Groenewei is naar verwachting medio 2022 gereed.