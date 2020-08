De OntdekDagen zijn een dag korter

oogochtendshow

Beeld: OOG TV

De OntdekDagen op het Suikerunieterrein zijn een dag korter. Het is dus een OntdekDág geworden, met alleen op woensdag activiteiten.



De reden hiervoor is de weersverwachting voor komende donderdag, met benauwd en warm weer, zo vertelde Leen van Wijngaarden maandagochtend op OOG Radio. Van Wijngaarden is organisator van het evenement, dat in het teken staat van natuur, techniek, wetenschap en nieuwsgierigheid, met een kunstzinnig tintje.

“Woensdag wordt een leuke dag”

Het wordt wel een leuke dag, zo vertelde Van Wijngaarden. Zo wordt er een mini-filmset gemaakt met o.a. een lasersnijder en er worden natuurlijke materialen gebruikt. Met een 360-graden camera wordt dan flink ingezoomd, waardoor de kinderen in de wereld van de insect kunnen kruipen. Verder is er een kleine excursie over de vloeivelden, wordt de zadenraket bezocht, wordt een evolutiespel gespeeld en nog veel meer.

Wel moeten kinderen zich van tevoren worden aanmelden, om ervoor te zorgen dat het evenement corona-proof blijft. Dit kan via de website van Broedplaats De Campagne . Stadjerpashouders krijgen 10 euro korting.

Van Wijngaarden was maandagochtend te horen in de OOG Ochtendshow, in een telefonisch interview. Luister het interview hier terug: