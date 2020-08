Daniël van Kaam op ‘6’: “Had ik dat maar vijf jaar eerder geweten”

sport

Foto: www.sportphotoagency.com

FC Groningen-speler Daniël van Kaam is niet meer weg te denken uit het basiselftal van trainer Danny Buijs. Van Kaam was te gast bij Kon Veel Minder de Podcast en vertelde daar over zijn opmars bij de FC.

Van Kaam speelde vrijwel zijn hele jeugd in de opleiding van FC Groningen en woont momenteel nog in Delfzijl. In de jeugd speelde hij voornamelijk in aanvallende rollen, achter de spitsen en vanaf de rechterkant. Sinds zijn debuut in het eerste staat hij centraal op het middenveld en dat gaat hem goed af. Hij debuteerde op 6 oktober 2018 in het eerste van FC Groningen tegen ADO den Haag. Daarna duurde het ongeveer een jaar voor hij weer speelminuten maakte in het eerste. Vanaf zijn basisdebuut tegen FC Emmen is Van Kaam niet meer weg te denken als spelmaker vlak voor de Groningse verdediging.

Hij speelt dus op een andere positie dan waar hij in zijn volledige jeugd speelde: “In de voorbereiding van vorig seizoen was de selectie heel groot, en het was druk in de aanval,” vertelt Daniël in de podcast. “De trainer heeft verzonnen dat ik met mijn kwaliteiten ook op ‘6’ kon staan. Ik weet nog dat hij na een oefenwedstrijd vorig jaar in de bus naar me toe kwam en lachend zei: ‘Volgens mij heb je een nieuwe positie.’ Had ik dat maar vijf jaar eerder geweten, haha” aldus Daniël van Kaam.

De complete aflevering van Kon Veel Minder de Podcast is te luisteren via Soundcloud of Spotify.