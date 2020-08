Crowdfundingsactie voor podcast over rouw bij jongeren

nieuws

Een podcast-serie maken die zoveel mogelijk kanten van rouw bij jongeren belicht. Dat is waar Weike van Koolwijk aan werkt. Ze is een crowdfundingsactie gestart om de realisatie mogelijk te maken.

“Rouw en gemis: gelukkig is er steeds meer aandacht voor, en dat is fijn”, vertelt Van Koolwijk. “Ook rouw bij jongeren verdient aandacht. Terwijl het soms gewoon ontzettend moeilijk is om er over te praten.” De 29-jarige Van Koolwijk, die journalistiek studeert aan de RuG, kan daarover mee praten. Op jonge leeftijd kwam haar moeder te overlijden aan de gevolgen van borstkanker. “Zij was naast mijn moeder ook een hele goede vriendin. Ik heb er eigenlijk weinig over gepraat, en kon dat ook niet zo goed. Nog steeds als ik er over probeer te praten krijg ik een brok in mijn keel.”

Uitgebreide en integere podcast

In de podcast wordt rouw bij jongeren die tussen de 18 en 30 jaar oud zijn, wel bespreekbaar gemaakt. “Ik interview leeftijdsgenoten die ook een ouder hebben verloren over verschillende onderwerpen: hoe erover te praten met vrienden, maar ook hoe ga je verder met je studie en nog veel meer.” Het doel is een uitgebreide en integere podcast die zoveel mogelijk kanten belicht.

Crowdfundingsactie

Een proefopname is inmiddels gerealiseerd maar door de coronamaatregelen loopt Van Koolwijk tegen een probleem aan. “Als tweedejaarsstudenten zijn we op dit moment niet welkom in Groningen. Daar komt bij dat ik geen opnameapparatuur heb en ook geen goede plek heb om te monteren. Daarom ben ik een crowdfunding begonnen op voordekunst.nl om er echt de podcast van te maken die ik wil. Ik hoef er geen geld mee te verdienen, dus mijn streefbedrag is 2000 euro, waarvan ik al 1000 euro heb opgehaald.”

De bedoeling is dat de podcast in 2021 afgerond wordt. Meer informatie over de crowdfundingsactie is te vinden op deze pagina.