Crowdfundactie om gedicht van Jan Goeverneur in ‘zijn straat’ te laten zien

nieuws

Portret van Jan Goeverneur uit 1890

Hoewel een deel van de kinderversjes van dichter Jan Goeverneur nog steeds bekend zijn, vindt de Stichting Straatpoëzie Groningen dat de dichter zelf vrijwel vergeten is in Groningen. Om dat te veranderen, wil de stichting een bord met zijn gedicht ‘De oude vrijer’ aanbrengen in de straat die zijn naam draagt.



Op de hoek van de Goeverneurstraat en de Meeuwerderweg, op het pand van supermarkt Coop, moeten stalen plaat komen met de letters van het gedicht, naar een ontwerp van Ruurd de Boer. De stichting heeft 1.500 euro nodig om het bord te kunnen maken en plaatsen. Daarvoor is een crowdfunactie opgezet.

Schrijver en vertaler J.J.A. (Jan) Goeverneur woonde het grootste deel van zijn leven (tussen 1816 en 1899) in de stad Groningen. Hij vertaalde onder andere ‘De Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen’. Voor studentencorps Vindicat Atque Polit schreef hij het´Zwaardlied’. Bekender werd hij met zijn kinderversjes, waaronder ‘In een groen, groen, groen, groen knollen-, knollenland’ en ‘Toen onze mop een mopje was’.

Goeverneur bleef zijn hele leven vrijgezel. Hij schreef aan het einde van zijn leven´De oude vrijer´, waarin hij zijn eenzame bestaan beschrijft. Na zijn dood werd hij begraven op de Zuiderbegraafplaats.