Coronacrisis zorgt voor run op caravans en campers onder jonge Groningers

nieuws

Foto: Pexels.com

Vooral meer meer mensen tot en met 35 jaar hebben, na de uitbraak van het coronavirus, een caravan of camper aangeschaft. Groningen is daarbij, samen met Flevoland, de koploper in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC.

Het aantal caravaneigenaren in de leeftijd tot en met 35 jaar nam tussen 1 april en 1 juli 2020 met 6,6 procent toe tot bijna 18.000 en bij de campers steeg dat aantal met 17,2 procent tot ruim 4.600. In Groningen en Flevoland steeg het aantal jonge caravanbezitters tot en met 35 jaar in het vorige kwartaal met ongeveer 9 procent.

“Voor jongeren en voor gezinnen met kleine kinderen is de camping natuurlijk de ultieme vakantiebestemming”, zo vertelt Siewert Gorter, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven. “Nu verre reizen en all-inclusive vakanties voor velen geen optie zijn, kijkt iedereen naar wat er wél kan. Kamperen blijkt dan ineens niet alleen een geweldig alternatief, maar ook nog eens coronaproof. Bovendien denken jongeren met en zonder kinderen al gauw met een warm gevoel terug aan de mooie tijd vroeger op de camping met hun eigen ouders.”