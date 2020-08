Coronacluster Dokkum: “Nog eens vier jongeren besmet”

nieuws

Foto: Timo Tijhof, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10260806

Het aantal jongeren dat betrokken is bij een coronauitbraak in Dokkum is opgelopen naar 18. Zondag werd het virus bij nog eens vier jongeren vastgesteld. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De vier jongeren komen uit dezelfde groep waartoe ook een aantal Groningse jongeren behoren die afgelopen dagen positief getest werden. Het gaat om jongeren van in de twintig en dertig jaar oud. Een feestje in huiselijke kring is de besmettingshaard geweest. Daarna werd het doorgegeven op een terras in het uitgaansleven van Dokkum. Daarbij werd er door de jongeren te weinig afstand gehouden. De besmettingsbron is naar alle waarschijnlijk iemand die naar het feestje ging en op dat moment al klachten vertoonde. Zaterdag liet directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Friesland weten dit erg asociaal gedrag te vinden.

Burgemeester Johannes Kramer (FNP) van de gemeente Noardeast-Fryslân, waar Dokkum onderdeel van is, laat weten dat hij op donderdag geïnformeerd is over de positieve besmettingen in de Friese stad. “Je ziet nu dat Covid-19 veel dichter bij is dan je denkt. Met het oog op het toenemend aantal besmettingen doe ik ook een dringende oproep aan met name onze jongeren: blijf bij klachten thuis en laat je testen. Deze uitbraak moet gestopt worden. Denk om je zelf en om elkaar.”