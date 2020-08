Coronabrandhaarden in alle windstreken krijgen corona-testkits uit Groningen

Vanuit een pand aan De Hallen in Groningen worden sinds mei grote hoeveelheden Covid-19 testkits geproduceerd, ingepakt en verstuurd naar ‘brandhaarden’ over de hele wereld.

Zeventien weken geleden was het voormalige pand van een fruithandel aan De Hallen helemaal leeg. Nu staan er tachtig mensen in de hal om testkits in te pakken. In maart kwam het Amerikaanse concern PerkinElmer met de opdracht om, ergens in Europa, een productielijn op te zetten voor testkits voor het coronavirus. “Toen zeiden wij: Dat kunnen wij wel!”, vertelt Perry Luja. “We zijn eigenlijk klein begonnen en nu groeien we volledig uit onze voegen.” De testkits gaan de hele wereld over. Luja:“Brazilië, Amerika, India, noem maar op. Overal waar brandhaarden zijn in de wereld, daar gaan deze coronakits naar toe.”

Ook het personeel was snel gevonden, vertelt Luja: “Door de coronacrisis sloten veel scholen en universiteiten. Daarom hebben we nu veel studenten in dienst. Maar ook ‘oudere jongeren’ werken mee. De coronacrisis heeft natuurlijk voor veel werkeloosheid gezorgd en nu kunnen hier hun steentje bijdragen.”