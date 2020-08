Corona-testlocatie verhuist per 1 september naar voormalig gebouw Philips aan Europaweg

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De GGD Groningen opent per 1 september een nieuwe testlocatie aan de Europaweg 8 in Groningen. Dat maakte de gezondheidsdienst dinsdagmiddag bekend. De locatie wordt de opvolger van de locatie aan de noordzijde van het UMCG, die tot deze datum open blijft.

De oude hoofdingang en de rechtervleugel op de begane grond worden door de GGD gebruikt als testlocatie. Alleen testpatiënten maken gebruik van de hoofdingang. Deze testlocatie zal zeven dagen per week open zijn.

Momenteel houdt GGD nog gesprekken met een aantal gemeenten over mogelijk geschikte testlocaties in de provincie. Het streven is om ook deze locaties uiterlijk per 1 september te openen.