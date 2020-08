Corona in gemeente Groningen: vierentwintig besmettingen in twee weken

nieuws

In de afgelopen twee weken is bij vierentwintig inwoners van de gemeente Groningen het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit de weekupdate die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten bracht.

In Groningen is daarmee een flinke stijging van het aantal besmettingen te zien. In de laatste weekupdate van het RIVM werd, in de periode tussen 14 en 28 juli, melding gemaakt van slechts acht besmettingen.

Ook in de provincie loopt het aantal besmettingen op, bij zesendertig inwoners werd COVID-19 vastgesteld in de afgelopen twee weken. In de gehele provincies werden geen ziekenhuisopnames of overlijdens als gevolg van het coronavirus gemeld.

Landelijk werden er sinds 29 juli 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week. Er zijn 6 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 3 minder dan in de week er voor.