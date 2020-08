Corona in gemeente Groningen: tweeënzestig besmettingen in twee weken

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de afgelopen twee weken zijn in de gemeente Groningen tweeënzestig besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het aantal nieuwe besmettingen is met 38 gestegen ten opzichte van de twee weken ervoor. Dat blijkt uit de laatste weekupdate van het RIVM.

Sinds zeven mei zijn er geen inwoners van de gemeente met COVID-19 opgenomen in een ziekenhuis. Sinds eind april overleden er geen inwoners van de gemeente meer aan het virus.

In Nederland zijn de afgelopen week 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week. Er zijn 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor.