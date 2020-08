Controles op hondenbezit in Haren en Ten Boer starten op 17 augustus

nieuws

Vanaf 17 augustus gaat er in de oude gemeenten Haren en Ten Boer huis-aan-huis gecontroleerd worden op hondenbezit. Dit heeft te maken met de hondenbelasting die in de beide oude gemeenten wordt ingevoerd.

In de oude gemeente Groningen bestond al een hondenbelasting. In Haren en Ten Boer bestond deze belasting niet. Nu de gemeentes zijn samengevoegd moet ook het beleid eenduidig zijn waarmee er ook in Haren en Ten Boer voor het bezit van een hond belasting betaalt moet gaan worden. Inwoners van beide gebieden ontvingen de afgelopen dagen een brief van het Noordelijk Belastingkantoor dat de controles uit gaat voeren.

In de brief wordt aan mensen gevraagd om hun hond of honden aan te melden. Vanaf 17 augustus volgt er een controle. “De controleurs hondenbelasting kunnen zich legitimeren. Wanneer alle gegevens gecontroleerd zijn versturen we de aanslagen hondenbelasting. We gaan ervan uit dat dit eind september of oktober is”, staat in de brief te lezen.

De hondenbelasting heeft het afgelopen jaar flink wat teweeg gebracht. Er werd een petitie opgestart tegen de belasting die duizenden keren werd ondertekend, in Ten Boer liet men zelfs weten woedend te zijn.