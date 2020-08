Concert NNO voor Gronings Ontzet live te zien bij OOG

nieuws

Foto: Ewoud Rooks via Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Op de avond van 28 augustus speelt het Noord Nederlands Orkest in De Oosterpoort het traditionele concert ter gelegenheid van het Gronings Ontzet. OOG Televisie zendt het concert live uit.

Het traditionele concert is voor slechts een beperkt aantal toehoorders te bezoeken. Kaarten voor dit concert zijn niet meer beschikbaar. Via de televisiekanalen van OOG TV en PodiumTV is het concert wel live te volgen. Ook wordt het gestreamd via de website van NDC/Dagblad van het Noorden. De uitzending begint om 20.15 uur.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft een groot aantal feestelijkheden die bij de tradities van 28 augustus horen, moeten schrappen. Onder andere de zomerkermis, de paardenkeuring en de ‘Groote Maaltijd’ zijn geschrapt. “Wij maken als organisatie deel uit van de samenleving en willen daarin onze verantwoordelijkheid dragen”, vertelt Harrie van Ham, voorzitter van Volksvermaken. “Het kan niet zo zijn dat Volksvermaken in de huidige situatie zich niet schikt naar de maatregelen die de lokale en regionale autoriteiten moeten nemen.”