Coach SC Stadspark: “Wij gaan voor rechtstreekse handhaving in eerste klasse F”

Coach Robert Bos wil zich komend seizoen met het eerste zondagelftal van voetbalclub SC Stadspark rechtstreeks handhaven in de eerste klasse F.

Maar liefst tien spelers vertrokkenen, waarvan er drie naar de zaterdagtak verhuisden en tien nieuwe spelers kwamen erbij. “Voor een aantal spelers werd het lastig om sport op eerste klasse niveau te combineren met werk en studie, waardoor zij de trainingsintensiteit, trainingsfrequentie en het hoge niveau niet meer wilden. Het niveau van de eerste klasse vraagt veel van spelers als het bijvoorbeeld gaat over fitheid”, aldus Robert Bos. Ondanks het feit dat Bos grotendeels een andere spelersgroep voor zich heeft staan, hoopt hij dat de doelstelling behaald wordt.

Noordelijke districtsbeker

SC Stadspark werd afgelopen seizoen in de poulefase van de noordelijke districtsbeker uitgeschakeld. Dit seizoen is het ingedeeld in een poule met LTC (2J zaterdag), Veendam 1894 (2L zondag) en Oranje Nassau (1E zaterdag). Bos noemt het een lastige poule, neemt iedere wedstrijd serieus, maar ziet de poulefase ook als ideale mogelijkheid om te kijken welke spelers, door hun spel, bij aanvang van de competitie in de basis zullen staan. Morgen start Stadspark het eerste pouleduel om 18.00 uur thuis tegen LTC, een week later speelt het tegen Veendam 1894 waarna het de voorronde op 12 september afsluit tegen Oranje Nassau.

GOMOS

De Groningers beginnen aan de competitie met een duel tegen GOMOS. Bos: “Die ploeg hebben we vorig seizoen ook meegemaakt en dat is een echt team. Wij gaan spelen voor minimaal een punt en bij voorkeur gaan we voor iets meer.”

De wedstrijd tussen SC Stadspark en GOMOS wordt gespeeld op sportpark Stadspark en start op 20 september om 14.30 uur.