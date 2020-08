Coach Oranje Nassau: “Dé Titelkandidaat zijn wij niet, maar een periodetitel willen we wel”

sport

Foto Andor Heij. Oranje Nassau hoofdveld met kunstgras en licht

Het eerste elftal van voetbalclub Oranje Nassau ziet niet zichzelf maar WHC uit Wezep als dé titelkandidaat van de eerste klasse E (zaterdag amateurs).

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

“Wij moeten gewoon meedoen om de bovenste plekken en een periodetitel pakken”, is de doelstelling die coach Erwin Heerlijn uitspreekt. “Het niveau in de eerste klasse E is er zeker niet minder op geworden.” Naast WHC verwacht Heerlijn dat Pelikaan S en Blauw Wit’34 wederom sterk voor de dag komen en ook Burgum zal hij niet onderschatten.

Vorig seizoen eindigde Oranje Nassau op plaats vier met maar zeven punten achterstand op koploper VV Noordscheschut. Het seizoen werd na zeventien speelronden beëindigd door de KNVB vanwege de uitbraak van Covid-19. Kijkend naar de selectie van nu met nieuwkomers Thomas Careman, Tim Deelen en Ard Veenhof, maar het vertrek van basisspelers Joel Wagenaar, Erolind Derguti en Mitchell Schievels, denkt Heerlijn dat zijn selectie minstens net zo kan presteren als vorig jaar.

In de districtsbeker wil Oranje Nassau de vroege uitschakeling van vorig jaar goedmaken en daarom wil Heerlijn graag de laatste vier bereiken. “Eigenlijk wil iedere trainer graag die poulefase doorkomen en verder komen, omdat het de kortste weg is naar een eventuele wedstrijd tegen een profclub.” Clubs die eindigen bij de laatste vier in de districtsbeker mogen deelnemen aan het landelijke KNVB bekertoernooi waaraan profclubs ook meedoen.

Oranje Nassau speelt komende zaterdag het eerste duel in de poulefase tegen de zondag tweedeklasser Veendam 1894. Een week later treedt het aan tegen de zaterdag tweedeklasser LTC, waarna het afsluit met een duel tegen zondag eersteklasser SC Stadspark. Vorige jaar kwam ON in de beker met de hakken over de sloot de poulefase door waarna het in de eerste knock-outronde, na strafschoppen, uitgeschakeld werd door GVAV Rapiditas.

Heerlijn vindt dat ON het aan zijn stand verplicht is om de poulefase door te komen, maar vindt dat hij daarmee de tegenstanders wellicht tekort doet. “LTC is een goede en ervaren ploeg waarmee we het twee jaar geleden lastig hadden in de beker, van Veendam 1894 hebben we vorig jaar gewonnen, maar daar staat waarschijnlijk een bijna nieuw team, omdat ze geloof ik afscheid hebben genomen van 25 van de 40 spelers. SC Stadspark is ook een eersteklasser en dat is in principe een gelijkwaardig niveau, maar ik heb ze weinig zien spelen de afgelopen twee jaar.”

Oranje Nassau opent op zaterdag 19 september de competitie vanaf 15.00 uur tegen Leeuwarder Zwaluwen.