Coach GVAV Rapiditas: “Wij zouden voor een mooie verrassing kunnen zorgen”

Foto Martijn Minnema: GVAV Rapiditas - GRC Groningen

Het eerste zondagelftal van voetbalclub GVAV Rapiditas wil dit seizoen net als afgelopen seizoen meevoetballen om een prijs in de tweede klasse L.

Coach Bas Veldman en zijn mannen noemen zichzelf niet de gedoodverfde titelkandidaat, maar dat ze een rol in het kampioenschap willen spelen en een gooi doen naar een periodetitel staat buiten kijf. “Wij willen bovenin meevoetballen, maar misschien is de selectie op dit moment nog te onervaren op dit niveau om daadwerkelijk kampioen te worden”, aldus Veldman.

Afgelopen seizoen had GVAV, op het moment dat de KNVB de competitie vanwege de Coronamaatregelen beëindigde, 29 punten en maar vijf punten minder dan nummer één Germanicus. De Groningers hadden de competitie zelfs besloten als koploper als zij in de speelronde vóór de Coronabreak gewonnen hadden van Germanicus. Veldman: “Helaas, maar dat duel hebben we terecht verloren.”

“Ik denk dat er een grote brede bovenkant van ploegen zal zijn in de tweede klasse L, waar niemand echt bovenuit gaat steken, die gaan strijden om het kampioenschap. Op basis van onze resultaten van vorig jaar en hoe de selectie er nu uitziet, zullen wij daar ook bij horen. ” GVAV nam afscheid van spelers Patrick Venema en David Belosic en verwelkomde Yoni Even-Zur die overkwam van FC Lewenborg, de van Siddeburen overgekomen Junior Fanny Cisse en Erwin Siekman van HFC’15.

Vanaf volgende week zondag start GVAV Rapiditas met de poulefase van de noordelijke districtsbeker. De Stadjers strijden samen met stadsgenoot GRC Groningen, Broekster Boys en ’t Fean’58 om twee plekken in de knock-outfase van het bekertoernooi. “We starten tegen GRC Groningen en we hopen dat we het GRC, net als in de vorige bekereditie, lastig kunnen maken. Het nadeel voor ons is wel dat wij het zonder Joel de Jong en Ricardo Postema moeten doen, omdat zij nog geschorst zijn.

Op 20 september begint GVAV Rapiditas de competitie met een uitwedstrijd tegen ASVB.

