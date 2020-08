Circus Bossle mag weer optreden: “We hebben er zin in”

Vanaf deze week is er weer een circus in de stad: bij de Reitdiephaven is de familie Bossle druk bezig om alle dieren en tenten klaar te maken voor nieuwe shows.

Sinds maart konden ze door de coronacrisis niet optreden, maar vanaf woensdag mogen ze weer beginnen. Uiteraard met extra maatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden. Toch is de familie al lang blij dat ze weer op mogen treden. “We hebben heel veel zin om na corona weer te mogen optreden,” vertelt Leon Bossle. “Mensen kunnen gewoon alles zien wat je in een circus wil zien. We hebben artiesten, clowns, dieren, vuurspuwers…”

“De coronacrisis was heel slecht voor ons. We hebben geen shows gehad, dat was heel jammer. Dus we hebben er weer zin in.” Het circus is vanaf komende woensdag tot en met zondag 13 september te bezoeken.