Capaciteitsprobleem dreigt bij coronatesten door teveel aanvragen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De landelijke vraag naar een coronatest is de laatste weken sterk toegenomen waardoor er nu een capaciteitsprobleem dreigt te ontstaan. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid woensdagavond.

In de laatste zeven dagen steeg het aantal aanvragen voor een test met zo’n veertig procent. Volgens het ministerie zijn er bij de aanvragen voor een coronatest ook steeds meer mensen die geen coronaklachten hebben maar die zich wel laten testen. Op dit moment kan nog iedereen die zich aanmeldt getest worden maar het ministerie wil voorkomen dat er straks op een gegeven moment ‘nee’ moet worden verkocht als de groei van het aantal aanvragen zich op deze manier doorzet. Men roept mensen daarom op om alleen bij klachten die wijzen op corona een test aan te vragen.

Ook in Groningen neemt het aantal aanvragen fors toe. In de periode van 5 tot en met 11 augustus werden er ruim 3.000 testen afgenomen, van 12 tot en met 18 augustus ging het om zo’n 4.000 en de afgelopen week werden er ongeveer 4.500 coronatesten afgenomen. Sinds deze week kan er behalve in Groningen ook in Veendam getest worden.