Capaciteit coronatests verschuift naar regio’s met veel besmettingen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een deel van de beschikbare capaciteit voor coronatests in regio’s waar weinig besmettingen worden geconstateerd wordt overgeplaatst naar veiligheidsregio’s met veel besmettingen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdagavond bekendgemaakt.

Volgens het ministerie is de verschuiving nodig omdat de vraag naar testen in sommige regio’s groter is dan het aanbod. Door de beslissing kan de wachttijd voor een coronatest in verschillende gebieden oplopen. Met name in de Randstad neemt het aantal testaanvragen toe. Ook in Groningen ziet men deze trend. Drie weken geleden werden er zo’n 3.000 test afgenomen, twee weken geleden waren dit 4.000 en vorige week was het aantal opgelopen naar 4.500. Uit cijfers blijkt ook dat het aantal positieve tests in onze provincie daalt.

Om eventuele tekorten voor te zijn wil het ministerie de testcapaciteit in januari verhogen naar 100.000 tests per dag, waar dat nu nog 33.000 zijn. Dit betekent dat de GGD’en maar ook de laboratoria flink zullen moeten opschalen, terwijl de testlabs het nu al bijna niet aankunnen. Het ministerie noemt het voorts belangrijk dat er geen zinloze tests worden afgenomen. Op dit moment laten veel mensen zich testen terwijl ze geen directe klachten hebben.