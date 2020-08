Calisthenics: “Het is turnen, maar dan in een cool jasje”

oogochtendshow

Foto: Instagram CaliClubNL

Vanaf 1 september begint CaliClub. Het is een vereniging voor het beoefenen van calisthenics, ook wel straatfitness genoemd. Of, zoals initiatiefnemer Guus Bakker zegt: “Het is turnen, maar dan in een cool jasje”.



In de stad zijn al diverse plekken waar aan calisthenics wordt gedaan, zoals naast de Willem Alexander sportcomplex op het Zernike Complex, in Beijum, de Oosterhaven en in de buurt van het UMCG. Op een ruim plein naast fitnesschool Gustafit aan de Travertijnstraat is een nieuw park verschenen, waar de eerste calisthenics club gaat beginnen: CaliClub.

De vereniging heeft al 30-40 man die lid gaan worden, maar iedereen is welkom om ook lid te worden. “Het is een combinatie van krachttraining en turnen”, aldus Bakker, “Doordat je eindeloos kunt variëren met oefeningen, kom je nooit tegen een plafond aan, zoals bij reguliere fitness. Het is leuk en uitdagend, met name ook voor de jeugd.”

De vereniging gaat ook regelmatig workshops organiseren, maar organiseert ook een toernooi: de CaliGames. Dit vindt plaats op 11 september, op de clublocatie aan de Travertijnstraat. Daarnaast gaat Gustafit op zondag 6 september een demonstratie geven op het dag van het Forum Groningen, in samenwerking met NOK. Het evenement wordt live gestreamd via de sociale media van het Forum.

Wie meer informatie wil over CaliClub wordt aangeraden om hun Instagrampagina te bekijken. De vereniging start 1 september.

Guus Bakker was maandagochtend te gast in de OOG Ochtendshow. Beluister het interview hier: