Café Mulder in de Ellebogenbuurt staat te koop

Café Mulder aan de Grote Kromme Elleboog in de Groningse binnenstad staat te koop. De eigenaren gaan een nieuwe uitdaging beginnen.

Floris en Larissa van Duuren-Brummel namen in 2010 café Mulder over. “We hebben hier een prachtige tijd gehad”, vertellen ze. “We hebben van alles hier voorbij zien komen. Mooie dingen, huwelijken, bijzondere optredens, maar ook trieste dingen. De afgelopen tien jaar waren een goede afspiegeling van wat er in een mensenleven kan gebeuren.”

Per 1 oktober nemen ze café De Minnaar in de Kleine Rozenstraat over. “Mensen zeggen, zul je dat nu in deze coronatijd wel doen. Maar wij doen het. De Minnaar is een prachtig café waar wij heel veel nieuwe mogelijkheden zien.” Wat er met café Mulder gaat gebeuren is onbekend. “Het staat in de verkoop. We hopen dat het een café blijft maar we hebben wel gezegd dat het plan dat de nieuwe ondernemer heeft in de buurt moet passen. Er moet geen stijlbreuk ontstaan.”