Café Het Feest verliest kort geding en mag de komende dagen niet open

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Café Het Feest in de Peperstraat heeft woensdag het kort geding dat het had aangespannen tegen de gedwongen sluiting vanwege het overtreden van de coronamaatregelen verloren. Het café moet tot komend weekend dichtblijven.

Afgelopen vrijdagavond constateerden toezichthouders van de gemeente Groningen dat er werd gedanst in de horecazaak. Omdat er eerder al eens was gewaarschuwd besloot de gemeente nu om de horecazaak voor zeven dagen te sluiten. Zaterdagavond ging het café aanvankelijk wel open maar rond 21.45 uur werden de lampen uitgeschakeld en ging de deur op slot. Eigenaar Jacob Jan Groeneweg liet gelijk weten een kort geding aan te spannen.

“25 Personen stonden te dansen”

Dit kort geding diende woensdag. De voorzieningenrechter besloot dat de zaak de komende dagen niet open mag. De rechter zegt dit op basis van een rapport: “In het rapport is onder meer opgenomen dat een groot deel van het publiek geen gebruik maakte van een zitplaats of toegewezen locatie, waardoor de aanwezigen niet te allen tijde 1,5 meter afstand hielden”. Voorts wordt aangehaald dat een groep van tenminste 25 personen stond te dansen op luidde muziek die in het café te horen was. “Medewerkers probeerden het dansende publiek te laten plaatsnemen maar desondanks bleven er 30 mensen staan.”

Toezichthouder was twee uur lang in café

Op de zitting heeft de toezichthouder van de gemeente zijn waarnemingen toegelicht. “Hij heeft verklaard dat hij circa twee uur in het café aanwezig was en hoorde dat er zeven maal door medewerkers van het café werd omgeroepen dat mensen moesten gaan zitten. Wat ter zitting door de eigenaar en medewerkers van het café is verklaard, is onvoldoende om het rapport van de toezichthouder terzijde te leggen. Aan een verklaring van een toezichthouder komt bijzonder gewicht toe, gelet op diens status.”

Groeneweg laat weten teleurgesteld te zijn.