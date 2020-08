Café Het Feest sluit toch de deuren: “Anders trekken ze de vergunning in”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Café Het Feest is zaterdagavond na een uurtje open te zijn geweest alsnog gesloten. “Anders trekken ze de horecavergunning in.”

Zaterdag kreeg de eigenaar van het café van de gemeente te horen dat hij voor onbepaalde tijd dicht moet. Reden is het overtreden van de coronamaatregelen. Eigenaar Jacob Jan Groeneweg liet in de middag aan OOG Tv weten dat hij het er niet bij laat zitten. “Ik ga vanavond gewoon open. De manier waarop dit allemaal gebeurd, daar ben ik het niet mee eens. Als café doen we er alles aan om ons te houden aan de coronamaatregelen. Als mensen binnenkomen zeggen we tegen hen dat ze aan hun tafeltje moeten blijven zitten en het wordt ook regelmatig omgeroepen. Toch zijn er onlangs wat mensen gaan dansen waarop we direct hebben ingegrepen maar de gemeente wil dat we nu sluiten. Ze straffen mij maar ze zouden de gasten moeten straffen die dit doen.”

In de horecagelegenheid zijn zaterdagavond even na 21.00 uur zo’n zo’n twintig mensen binnen. “We vinden het belachelijk dat Het Feest dicht moet”, laat een gast weten. “Ze houden zich al weken aan de maatregelen. Ik ben hier om de eigenaar en medewerkers te supporten.” Kort nadat het café open ging kwam een medewerker van de gemeente Groningen langs. “Die heeft de brief afgegeven waarin staat dat de zaak dicht moet”, vertelt verslaggever Wouter Holsappel. “Als ze niet dicht gaan dan komen er grote problemen waarschuwde deze man.”

Rond 22.00 uur werd toch besloten om de zaak te sluiten. “Anders raak ik mijn vergunning kwijt, die trekken ze dan in”, laat Groeneweg weten. “Maar ik ga wel een kort geding aanspannen.”

