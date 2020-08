Café Het Feest heeft weinig vertrouwen in toekomst met anderhalve meter

In een moedeloos telefoongesprek hoorde bedrijfsleider Jair Stellingwerf woensdagmiddag dat de zaak die zijn werkgever aanspande, om de sluiting van Café Het Feest op te heffen, verloren was. De tot nu toe strijdlustige horecaondernemer heeft weinig vertrouwen in het beleid van de Veiligheidsregio en vreest een nieuwe sluiting.

“Ik heb ruim twintig minuten gebeld met de man van de gemeente die hier over gaat”, vertelt Stellingwerf. “Die zei dat hij open stond voor een kopje koffie, maar ik heb nog steeds geen reactie. Ik ben benieuwd of dat gesprek er voor zaterdag nog komt. En als het er niet komt, dan gaan we op hoop van zegen maar weer open.”

Volgens Stellingwerf is het beleid dat de Veiligheidsregio en de gemeente nu voert niet te handhaven. De kroegbaas vindt daarom dat anderhalvemeter er in de horeca vanaf moet en oppert in plaats daarvan een maximum aantal bezoekers: “Dan kun je werken met absolute getallen. Dat zorgt voor een stuk minder subjectiviteit. Dan weet je wat je mag en wat je niet mag.”

Het toekomstperspectief wisselt met de dag bij Stellingwerf: “De ene dag denk ik: Kom op we zetten de schouders eronder. Maar de andere dag zakt de moet weer compleet in de schoenen. Ik durf niet te zeggen hoe lang we dit nog vol gaan houden.” Hoewel er volgens Stellingwerf zeker iets moet veranderen, roept hij klanten op om hen vanaf zaterdag vooral te helpen door de huidige regels in acht te nemen.