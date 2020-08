Café-bar Veronica moet op last van de gemeente de deuren een week sluiten: “Het was te druk”

nieuws

Café-bar Veronica aan de Ulgersmaweg moet op last van de gemeente een week lang de deur sluiten. Controleurs van de gemeente hadden geconstateerd dat het er te druk was.

“Ik kreeg het vrijdagavond om 20.00 uur te horen”, vertelt eigenaar Jan Knevelman. “Ze hadden geconstateerd dat het in mijn café-bar te druk was. Ze lieten aan mij weten dat ik een half uur de tijd kreeg om de deuren te sluiten en dat ik zeven dagen lang niet open mag. Het is jammer, maar het is niet anders.”

Als je zoiets hoort dan zul je vast teleurgesteld zijn?

“Als horecamensen weten we dat er in de gemeente strenge regels gelden. Regels die in de binnenstad gelden, gelden ook voor de horecazaken buiten de diepenring. Ik doe er alles aan om alles zoveel mogelijk volgens de coronamaatregelen te laten plaatsvinden. Maar het betekent wel dat je iedere seconde alert moet zijn. En daarbij kan ik maar op één plek tegelijk zijn. Als ik achter de bar sta, ben ik niet op het terras.”

Ben je boos?

“Nee. Wat ik al zei, we weten dat deze regels er zijn. Het gesprek met de mensen van de handhaving verliep ook prettig. Ik realiseer me dat het te druk was, en natuurlijk is het super vervelend dat ik nu een week omzet moet missen, maar het is niet anders.”

Betekent dit nu dat je komende vrijdag weer open gaat?

“Officieel mag ik vrijdagavond om 20.00 uur de deur weer openen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga op zaterdag weer open voor het publiek.”