Buxusmot bereikt Noorderplantsoen

Foto: Didier Descouens

De buxusmot heeft het Noorderplantsoen bereikt. De metershoge struiken, die op verschillende plekken in het park staan, zijn aangetast: dode blaadjes, bruine blaadjes, kale takken.



De buxusmot is een nachtvlinder, die zijn eitjes binnenin buxusstruiken legt. Uit die eitjes komen rupsen die in korte tijd al het blad van de buxus opeten. ‘Als je de schade ziet ben je eigenlijk al te laat’, weet een bestrijder.

De buxusmot komt van oorsprong voor in Oost-Azië. De soort werd in Nederland voor het eerst vastgesteld in 2007. In 2018 kwamen de eerste meldingen uit Groningen.

De Vlinderstichting adviseert: ‘Wil je helemaal af van de buxusmot? Dan is de simpelste methode om de buxus in zijn geheel te verwijderen en te vervangen voor een andere struik die niet gevoelig is voor vraat’.