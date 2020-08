Buurtbussen rijden niet tot 1 september

nieuws

Foto: Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De buurtbussen in Groningen en Drenthe en de stadsbussen in Hoogezand, Veendam en Delfzijl rijden niet tot 1 september. Een apart buurtbus-protocol om veilig en verantwoord te reizen is nog niet afgestemd met het RIVM en de landelijke werkgroep buurtbussen.

De buurtbus wordt gereden door vrijwilligers, die vallen in de risicogroep van de covid-19. Afstand houden tussen chauffeur en passagier in deze busjes is door de grootte van de busjes niet op dezelfde wijze in te regelen als in het reguliere ov. Daarom wordt er voor de buurtbussen een apart

buurtbusprotocol opgesteld. In dit protocol staat aangegeven aan welke eisen de buurtbussen moeten voldoen om te mogen rijden. Zodra het protocol bekend is, worden de buurtbussen zo snel als mogelijk conform het protocol ingericht.

Tot het moment dat de buurtbussen weer de weg op mogen, is er geen vervangend vervoer beschikbaar. Dat betekent helaas voor de scholieren, studenten en andere reizigers die gebruik maken van de buurtbussen zelf moeten uitkijken naar een alternatieve manier van reizen.