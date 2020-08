Buurtbewoners en incidentfotografen blussen containerbrand bij school

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een container aan de Warmoesstraat nabij de Borgmanschool heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 21.15 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een container waar brand in is ontstaan”, vertelt Lameris. “Buurtbewoner waren al begonnen met blussen. Hiervoor zetten zij een tuinslang en emmers water in. Een aantal incidentfotografen heeft geholpen om samen met de bewoners de container om te kieperen zodat het afval afgeblust kon worden. De brandweer heeft uiteindelijk nog een nacontrole gedaan.”

Rond 21.30 uur was de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, hier wordt onderzoek naar gedaan.