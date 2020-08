Bussen kunnen weer over de Zernikelaan naar Campus

nieuws

Foto: Alexander Termeer

Vrijdag is de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de busbaan die dwars door de Zernike Campus loopt. Het is voor het eerst sinds eind mei dat het busverkeer weer over dit deel van de Zernikelaan kan rijden.

Na de initiële sluiting van het onderwijs door de coronacrisis en de daarop volgende vakantie besloten de gemeente en Campus Groningen om de werkzaamheden voor de ‘upgrade’ van de Zernikelaan te intensiveren.

Daarvoor werd het busverkeer een aantal maanden omgeleid, eerst via de Professor Ulkensweg en later via Blauwborgje.