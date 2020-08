Burgernetactie om bijna-beroving aan Boterdiep

nieuws

Foto 112groningen.nl

De politie is woensdagmiddag een Burgernetactie gestart vanwege een bijna-beroving op het Boterdiep. In het bericht wordt verzocht uit te te kijken naar een man.

De bijna-beroving vond plaats rond 13.45 uur. “We vragen u uit te kijken naar een Marokkaans uitziende man in de leeftijd van 30 tot 35 jaar”, wordt in het bericht vermeld. “Deze man is ongeveer 1.70 meter lang, draagt een lichte spijkerbroek, een licht shirt en heeft een zwarte Nike-tas met groene strepen bij zich. De man beweegt zich voort op een fiets.”

Mensen die de man gezien hebben, of weten waar hij op dit moment verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900 88 44. Wat zich precies heeft afgespeeld aan het Boterdiep is nog onbekend.