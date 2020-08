Burgemeester: “Het is afschuwelijk wat er in Hoogkerk is gebeurd”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen noemt het geweldsincident in Hoogkerk waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een 51-jarige man uit Groningen om het leven kwam, vreselijk.

“Het is afschuwelijk wat er vannacht in Hoogkerk is gebeurd”, zegt Schuiling. “Mijn medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer wiens leven op zo’n tragische wijze ten einde is gekomen. Ik begrijp de emoties die deze gebeurtenis bij veel mensen oproept, waarbij ik wil benadrukken dat het op dit moment belangrijk is om de politie zorgvuldig haar werk te laten doen in het onderzoek naar de toedracht van dit ernstige misdrijf.”

Het geweldsincident vond rond 03.45 uur plaats in de J.A. de Bree-Meijerstraat in het dorp Hoogkerk. De politie meldt dat het slachtoffer mishandeld is en mogelijk ook gestoken is. Drie verdachten van 51, 24 en 23 jaar konden vrij snel worden aangehouden. Het politieonderzoek naar het incident is nog volop bezig.