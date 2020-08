Brouwer: ‘Niet in quarantaine gaan kan vier jaar cel en 87.000 euro boete kosten’

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Hoewel hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer niet verwacht dat er torenhoge boetes uitgedeeld gaan worden voor niet in quarantaine gaan bij een coronabesmetting, bestaat volgens hem de mogelijkheid wel om een celstraf van vier jaar en een boete van maximaal 87.000 euro op te leggen aan overtreders.

Dat de mogelijkheid bestaat op hoge straffen is verbazingwekkend voor Brouwer: “Het is echt niet niks”, laat Brouwer weten aan het Algemeen Dagblad. “Maar ze zijn jaren geleden zo bij wet vastgelegd. Dus toen is dat in Nederland democratisch besloten en vonden we het blijkbaar een goed idee.”

Of dergelijk hoge boetes ook opgelegd gaan worden, betwijfeld Brouwer. Volgens de hoogleraar is de bewijslast voor overtredingen in veel gevallen moeilijk vast te leggen. Dat geld ook voor wetgeving over verplicht bron- en contactonderzoek.