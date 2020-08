Broei in bult houtsnippers bij afvalverwerker Stainkoeln

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen op het terrein van afvalverwerker Stainkoeln aan de Winschoterweg vanwege een afvalbrand. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 20.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een bult houtsnippers op het terrein van de afvalverwerker”, vertelt Wind. “Daar is broei in ontstaan. Brandweer en politie zijn op het terrein om de vuurhaard in kaart te brengen en om een blussing uit te voeren.”

Later meer.