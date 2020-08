Brandweer Stad assisteert bij grote brand in Eenrum

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Stadse brandweer assisteert donderdagmiddag met verschillende voertuigen bij een woningbrand in Eenrum. De brandweer spreekt van een ‘zeer grote brand’.

De melding van de brand kwam rond 14.55 uur bij de hulpdiensten binnen. Korte tijd later werd een hoogwerker van brandweer Stad opgeroepen voor assistentie. Later in de middag gevolgd door een dompelpomphaakarmbak en een ademluchtcontainer. Omdat bij de bestrijding van de brand verschillende hulpdiensten actief zijn is ook de commandowagen naar Eenrum gestuurd. Deze wagen staat gestationeerd in Haren. De brand woedt in een woning aan de Hoofdstraat. Volgens een woordvoerder ontstond het vuur in de keuken en werd deze daarna al vrij snel uitslaand. Bewoners hebben zichzelf en hun huisdieren tijdig in veiligheid kunnen brengen. Uit voorzorg werden ook de bewoners van vier omliggende woningen geëvacueerd.

Bij de brand komt veel rook vrij. Door de brandweer werd een NL-Alert verstuurd waarin mensen werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en om eventueel ventilatiesystemen uit te schakelen. Rond 17.45 uur was de brand nog altijd niet onder controle.

