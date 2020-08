Brandweer ingeschakeld voor koelen verzorgingstehuis

nieuws

bron foto: Elin Stil

De Brandweer in Groningen heeft er deze dinsdag een taak bijgekregen: het koelen van een verzorgingstehuis.



‘Wij staan aan de Schepperij in Loppersum het dak te koelen van een verzorgingstehuis, omdat de temperatuur behoorlijk is opgelopen. Er is opgeschaald naar GRIP1. Zo kunnen we beter afstemmen tussen de verschillende hulpdiensten’.

Even later: ‘In Loppersum hebben we water vanaf een andere locatie nodig om het dak te koelen. De Wijmersweg (de N996) wordt afgesloten voor verkeer’.

Inmiddels heeft het verzorgingstehuis zelf voor koeling gezorgd:

De Zonnehuisgroep in #Loppersum organiseert koeling en is in de tussentijd geholpen door voldoende te ventileren. Wij ruimen dadelijk alles op waardoor de Wijmersweg weer toegankelijk is. https://t.co/a2RqUnGRYm — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) August 11, 2020

