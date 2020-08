Brandweer forceert deur van woning om pan op het vuur

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een woning aan de Van Sijsenstraat in de Oosterpoortbuurt heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 14.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het bleek te gaan om een brand in de keuken van een benedenwoning”, vertelt Lameris. “Brandweerlieden hebben een stormram gebruikt om in de woning te kunnen komen. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. In de keuken bleek een pan met rijst op het vuur te staan. Het vuur kon snel geblust worden en het pannetje werd naar buiten gebracht.”

Volgens Lameris waren de bewoners niet thuis. “Omdat de woning vol rook stond is deze geventileerd. In de hele straat stinkt het overigens naar aangebrande rijst.” Hoe groot de schade in de woning is, is onbekend.