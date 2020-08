Botulisme aangetroffen in water in Beijum

nieuws

In het water aan de Holmsterheerd in de Groningse wijk Beijum is botulisme aangetroffen. Dat meldt het weblog Beijumnieuws zaterdag.

De Groninger brandweer moest vrijdag verschillende keren in actie komen bij het water. Volgens het weblog hebben de brandweerlieden de eenden weggehaald zodat zij niet vergiftigd kunnen worden. Om welk type botulisme het gaat is nog onbekend. Mensen met honden wordt geadviseerd om hun huisdier niet in het water te laten zwemmen.

Botulisme is een vergiftiging door het vergif botulinetoxine waarvan voornamelijk vissen en watervogels sterven. Er zijn zeven verschillende typen botulisme, waarvan er drie gevaarlijk zijn voor de mens.