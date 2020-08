Boom valt deels op het spoor

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest maandagavond in actie komen nabij station Groningen Europapark vanwege een omgevallen boom. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 20.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Door nog onbekende oorzaak is een boom deels op het spoor terecht gekomen”, vertelt Lameris. “Een intercity ondervond hier hinder van. Voor zover ik kon zien is de brandweer wel even ter plaatse geweest maar is het niet tot een inzet gekomen. De machinist van de trein is uitgestapt en heeft de boom van het spoor verwijderd. Daarmee was het probleem verholpen.”

Korte tijd later reden alle treinen weer volgens de dienstregeling.