‘Bom van Berend’ bij Scheepvaartmuseum lichtpunt in sober Groningens Ontzet

Op Bommen Berend, ook wel het Groningens Ontzet, worden dit jaar vrijwel geen festiviteiten georganiseerd. Dus geen paardenkeuring in de Stad, geen kermis en geen marktkraampjes langs het Hoge der A. Maar het feest gaat niet helemaal onopgemerkt voorbij.

In het Noordelijk Scheepsvaartmuseum was deze week te zien wat de Groningers destijds zoveel schrik aanjoeg en waar Bischop van Galen zijn bijnaam aan te danken heeft. Een bom van 28 centimeter doorsnee en 20 kilo zwaar. Hier bestookte de bisschop in 1672 de Stad mee.

Daarnaast is er vrijdagavond online pubquiz. Ook een festival voor lokaal poptalent gaat door. Ter gelegenheid van Bommen Berend is het Noord Nederlands Orkest vanavond live te zien op OOGTV vanuit de Oosterpoort. De uitzending begint om kwart over acht.