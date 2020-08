Bloemen bij restaurant in Zwanestraat voor overleden eigenaar

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Bij het Griekse restaurant Olympia in de Zwanestraat staat een kleine bloemenzee op de stoep als herinnering aan Lazaros Kounatidis, de man die zondag overleed als gevolg van een zware mishandeling in Hoogkerk.

Ieder uur komen er bloemen bij op de stoep van het restaurant. Kounatidis was een bekend gezicht voor gasten en andere ondernemers in de straat. Het ongeloof over zijn dood, als gevolg van de mishandeling in Hoogkerk, is dan ook groot.

De politie is druk bezig met het onderzoek naar het incident, maar kan nog geen nieuwe uitspraken doen. Bekend is dat drie mannen uit Groningen zijn aangehouden voor de mishandeling, waarbij mogelijk ook gestoken is. Kounatidis wilde zijn zoon helpen bij een uit de hand gelopen ruzie.