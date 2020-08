Bezoek aan Groningse toeristische accommodaties daalt met meer dan zestig procent

nieuws

Het Martini-hotel

Toeristische accommodaties in de provincie Groningen ontvingen in het tweede kwartaal van 2020 63,5 procent minder gasten dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Ook het totale aantal overnachtingen daalde sterk, van 492.000 naar 238.000. Volgens het CBS zijn het vooral de buitenlandse gasten die wegbleven. Gasten uit onze buurlanden kwamen het vaakst overnachten, maar bezoekers van buiten Europa bleven vrijwel allemaal weg.

De verblijfsrecreatie in steden werd harder getroffen dan die in de meer landelijke gebieden. In Friesland was de daling relatief het kleinst, met 53 procent. Noord-Holland en Amsterdam kenden een terugloop van respectievelijk 83 procent en 92 procent in het aantal gasten.