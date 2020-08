Bestuurder ziet personenauto in vlammen opgaan

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een personenauto is zondagmiddag op de Uppsalaweg door brand verwoest. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 12.10 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop uitrukten met een tankautospuit. “De bestuurder was onderweg toen hij op een gegeven moment rook onder de motorkap vandaan zag komen”, vertelt Lameris. “De auto werd daarop aan de kant gezet en de automobilist belde de brandweer. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was konden zij niet voorkomen dat de auto in vlammen opging.” De brandweer bedwong het vuur met water en schuim.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.