Bestuur KEI-week opgelucht dat introductieweek door kan gaan

Het bestuur van de KEI-week is opgelucht dat de introductieweek voor studenten, die volgende week plaatsvindt, toch door mag gaan. Dat nieuws maakte het kabinet donderdag bekend tijdens een persconferentie.

Dat betekent dat de KEI-week, die volgende week plaatsvindt, grotendeels door kan gaan met een online én een fysiek programma. “Het nieuws van woensdag dat introductieweken helemaal niet door mochten gaan was wel verontrustend voor ons,” zegt Floris Ganzeboom, voorzitter van het bestuur van de KEI-week. “Dat er toch kleine groepen mogen samenkomen is wel fijn. Dus dat was zeker opluchting vanuit onze kant.”

Het leek er eerst op dat de KEI-week helemaal niet door kon gaan door de toename van het aantal coronabesmettingen. Ganzeboom denkt dat het belangrijk is dat er toch een introductieweek is. “Je komt als student in een hele nieuwe stad, in een nieuwe omgeving. Dan is een introductieweek, waarin je informatie krijgt over de stad zelf, wat er mogelijk is buiten je studie en natuurlijk nieuwe mensen leert kennen heel belangrijk.”

Het grootste deel van de week is online, maar drie activiteiten vinden fysiek plaats. Dat zijn de informatiemarkt, een tour door allerlei verenigingen en organisaties en de KEI-route, een rondleiding door de stad. Dat gaat in kleine groepen en met tijdsloten zodat er niet te veel mensen op één plek zijn.

Ondanks alle maatregelen heeft Ganzeboom zin in volgende week. “Hartstikke. We zijn goed voorbereid, ik ben blij dat het nieuws van gister eruit is. Dus wat dat betreft kunnen we lekker door en gaan we er een hele mooie week van maken met z’n allen.”