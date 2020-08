nieuws

Foto: Behoud Bos Driebondsweg

‘Meerstad is aan het oprukken! Enerzijds vooruitgang, anderzijds staat onze natuur op het spel’. Een groep natuurliefhebbers, verenigd onder het motto Behoud Bos Driebondsweg, is bezorgd.



Het gaat om het oude slibdepot aan de Driebondsweg. ‘Eén groot vogelparadijs is het daar. Ook andere dieren, reeën, vleermuizen, kleinere zoogdieren hebben daar een onderkomen. Er is zelfs een dassenburcht te vinden, helaas momenteel onbewoond…. De natuur heeft daar al zestig jaar ongestoord kunnen floreren met als gevolg dat vele diersoorten zich daar veilig voelen en er veel voedsel te vinden is. Kortom, een pareltje voor de Groningse natuur!!’

‘Maar helaas zijn er door de projectontwikkelaars van Meerstad en de Gemeente Groningen andere plannen gemaakt voor dit gebied. Wat de plannen precies zijn weten we nog niet maar er zijn tekeningen te vinden waarop dit gebied is omgetoverd tot een parkje’. Daarbij zal veel natuur verdwijnen, meent de groep.

